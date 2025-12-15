×
Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi: Türkiye inadı kırıldı! İşte Atletico Madrid ve Norveçli golcünün talepleri

Devre arası transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Alexander Sörloth. Sarı-lacivertli yönetim, Brann maçının ardından Norveçli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken; Sörloth'un maaş beklentisi ve Atletico Madrid'in bonservis talebi de bu görüşmenin ardından ortaya çıktı.

Süper Lig'de 5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde performansından memnun olmadığı Youssef En-Nesyri'yle yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, golcü transferi çalışmalarına hız verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli yöneticiler, Brann maçının ardından Alexander Sörloth'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Daha önce Süper Lig'de oynamak istemediğini söyleyen Norveçli golcünün, bu kez şartlarının kabul edilmesi halinde Fenerbahçe'ye gelebileceğini ilettiği belirtildi.

ÇİFT HANELİ MAAŞ İSTİYOR

Sörloth cephesinin Fenerbahçe'den yıllık ücret olarak 'çift haneli' bir maaş talep ettiği kaydedildi.

ATLETICO MADRID'İN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Atletico Madrid, kulüple 2,5 yıllık sözleşmesi olan 30 yaşındaki golcü futbolcu için 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

TEKNİK HEYET KARAR AŞAMASINDA

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetle yapacağı değerlendirme sonrasında Norveçli golcüye teklif yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 21 maçta forma giyen Sörloth, sahada bulunduğu 957 dakikada 5 gol - 1 asist üretti.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLMUŞTU

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor' forması giyen Sörloth, Süper Lig'de 34 maçta 24 gol atıp 9 asist üretti.

