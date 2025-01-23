Fenerbahçe'ye son hafta öncesi iki isimden kötü haber!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de son hafta iki oyuncu takımda yer alamayacak.

Sarı-lacivertliler Sofyan Amrabat, 70. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Amrabat'ın ardından Osayi Samuel de 87. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Osayi de gelecek hafta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.