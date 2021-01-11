Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde Genoa'dan sonra Real Betis sürprizi

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Sokratis Papastathopoulos'un transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı-Lacivertliler'e bu transferde Serie A ekibi Genoa'dan sonra La Liga'dan Real Betis takımı da rakip oldu.

İtalyan basını, Sokratis transferinde Real Betis'in önde olduğunu ve Yunan savunmacının birkaç gün içerisinde transferle ilgili kesin kararını vereceğini yazdı.

32 yaşındaki Papastathopoulos’un Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...