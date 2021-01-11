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GeriFutbol Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde Genoa'dan sonra Real Betis sürprizi
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Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Sokratis transferinde Genoa'dan sonra Real Betis sürprizi

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Fenerbahçe'nin transferi için uğraştığı Sokratis Papastathopoulos'a Genoa'dan sonra Real Betis de talip oldu.

Spor Arena Dış Haberler - Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Sokratis Papastathopoulos'un transferi için girişimlerini sürdürüyor.

Sokratis transferinde Genoa rakip oldu
Sokratis transferinde Genoa rakip oldu

Sarı-Lacivertliler'e bu transferde Serie A ekibi Genoa'dan sonra La Liga'dan Real Betis takımı da rakip oldu. 

Fenerbahçeye Sokratis transferinde Genoadan sonra Real Betis sürprizi

İtalyan basını, Sokratis transferinde Real Betis'in önde olduğunu ve Yunan savunmacının birkaç gün içerisinde transferle ilgili kesin kararını vereceğini yazdı.

32 yaşındaki Papastathopoulos’un Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fenerbahçeye Sokratis transferinde Genoadan sonra Real Betis sürprizi

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