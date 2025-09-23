Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! Taraftarlar kampanya başlattı

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'den Real Betis'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak giden Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İspanyol basınında gündem oldu.
SEFERBERLİK İLAN ETTİLER
İspanya basınından Gol Digital'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisinin alınmasını isteyen Real Betis taraftarları yönetime baskı yaparak gerekirse bonservis ücretinin bir kısmının taraftarlarca ödenmesi için kampanya başlatacak.
EN AZ 10 MİLYON EURO
Amrabat'ın sezon içinde ortaya koyacağı performansın da önemli olduğu ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 10 milyon euro'nun altında olmayacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE PAZARLIĞA AÇIK
Haberde Fenerbahçe'nin Amrabat'ın bonservisi için pazarlıklara açık olduğu kaydedildi.