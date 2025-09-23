×
Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! Taraftarlar kampanya başlattı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 12:51

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, sergilediği performansla yeşil-beyazlı taraftarları kendisine hayran bıraktı. İspanyollar, tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisinin alınması için tam anlamıyla seferberlik başlatmış durumda.

Fenerbahçe'den Real Betis'e satın alma opsiyonuyla kiralık olarak giden Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, İspanyol basınında gündem oldu.

SEFERBERLİK İLAN ETTİLER

İspanya basınından Gol Digital'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisinin alınmasını isteyen Real Betis taraftarları yönetime baskı yaparak gerekirse bonservis ücretinin bir kısmının taraftarlarca ödenmesi için kampanya başlatacak.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Amrabat'ın sezon içinde ortaya koyacağı performansın da önemli olduğu ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonservisinin 10 milyon euro'nun altında olmayacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE PAZARLIĞA AÇIK

Haberde Fenerbahçe'nin Amrabat'ın bonservisi için pazarlıklara açık olduğu kaydedildi.

 

 

