Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha!

Fenerbahçe savunmasının bel kemiği olan Milan Skriniar'ın sakatlık problemi devam ediyor. 31 yaşındaki Slovak futbolcudan Sarı-lacivertlilere bir kötü haber daha geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen deneyimli stoper, Konyaspor maçını da kaçıracak.

Skriniar'ın takıma destek olmak amacıyla kafilede olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.