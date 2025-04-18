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Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde bir rakip daha! PSG'nin bonservis beklentisi iki katına çıktı!

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe
Fenerbahçeye Skriniar transferinde bir rakip daha PSGnin bonservis beklentisi iki katına çıktı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 11:56

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferi için Tottenham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Wolverhampton da devreye girdi. Yaşanan gelişmelerin ardından PSG'nin Skriniar'ın bonservisi için talep ettiği bedeli iki katına çıkardığı iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, sarı-lacivertli forma altında adeta yeniden doğdu.

PSG'de tabir-i caizse formayı unutan Slovak stoper, Fenerbahçe'de sergilediği performansla takımın değişmezlerinden biri haline geldi ve yeniden Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine topladı.

BİR PREMIER LİG TAKIMI DAHA DEVREDE!

İlk olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın kadrosuna katmak istediği Skriniar için bir İngiliz kulübü daha devreye girdi.

CaughtOffside'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Milan Skriniar'ın transferi için kolları sıvadı.

Fenerbahçeye Skriniar transferinde bir rakip daha PSGnin bonservis beklentisi iki katına çıktı

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ARA TRANSFERDE STOPER HATTI İÇİN 32 MİLYON EURO HARCAMIŞLARDI!

Kış transfer döneminde stoper hattını 32 milyon Euro bonservis harcayarak Emmanuel Agbadou ve Nasser Djiga gibi isimlerle güçlendiren Wolves'un buna rağmen savunmadaki problemlerini bir türlü çözemediği, bunun için de bu bölgeye tecrübeli bir isim transfer etmek istediği ve Skriniar'ın en önemli adaylardan olduğu belirtiliyor.

PSG'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ İKİ KATINA ÇIKTI!

Daha önce 10 milyon Euro karşılığında Milan Skriniar'ı satmaya sıcak bakan PSG yönetiminin, Slovak stoperin Fenerbahçe'de sergilediği performans ve kendisiyle ilgilenen kulüp sayısının her geçen gün artması nedeniyle bonservis beklentisini 20 milyon Euro olarak güncellediği iddia ediliyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Milan Skriniar'ın PSG ile Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor!

SKRINIAR'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 16 maça çıkan Milan Skriniar, 2 gol - 2 asist üretirken sahada bulunduğu 1470'dakikada 2 de sarı kart gördü.

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe

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