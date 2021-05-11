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Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında kötü haber! İrfan Can Kahveci sakatlandı
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. İlk dakikalarda sakatlanan milli oyuncu maça devam edemedi.
Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'ye milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında sakatlanan İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi.
26 yaşındaki milli orta sahanın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.
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