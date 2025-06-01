Fenerbahçe'ye sezon öncesi hazırlık maçında dişli rakip!

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Fenerbahçe'de Temmuz ayının ilk haftasında 2025-2026 sezonu mesaisi başlayacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, Portekiz'de yaklaşık 2 haftalık kamp yapacak ve bu dönemde Avrupa'nın önemli kulüpleriyle hazırlık maçları oynayacak.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Yeni sezon öncesi Fenerbahçe ile Benfica, Eusébio Kupası'nda (geleneksel sezon öncesi iki takımlı hazırlık turnuvası) karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihi henüz kesinleşmezken, maçın sarı-lacivertlilerin hazırlık kampının sonlarına doğru oynanması bekleniyor.

MOURINHO 3. KEZ BOY GÖSTERECEK

2008'de Inter'in 2012'de Real Madrid'in başında Eusébio Kupası'nda Benfica'ya rakip olan Jose Mourinho; Inter'le penaltılar sonunda kupaya uzanmış, Real Madrid'deyken ise 5-2'lik skorla Benfica'ya boyun eğmişti.

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Sarı-lacivertli takımdaki geleceği soru işareti olan 62 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımda kalması halinde bu turnuvada 3. kez boy gösterecek.