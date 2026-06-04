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Fenerbahçe'ye Serhou Guirassy transferinde rakip var!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Guirassy
Fenerbahçeye Serhou Guirassy transferinde rakip var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 19:50

Fenerbahçe'de başkan adaylarının transfer listesinde alan Serhou Guirassy'e İngiltere'den talip çıktı.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Serhou Guirassy'de yeni bir gelişme yaşandı.

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen Guirassy ile ilgileniyor.

Haberde; UEFA Avrupa Ligi'nin kazananı Aston Villa, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Guirassy'yi ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi.

Ayrıca Guirassy'nin de Premier Lig'de oynama ihtimaline sıcak baktığı ve böyle bir fırsatı değerlendirmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçeye Serhou Guirassy transferinde rakip var

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'un, 40 milyon euronun üzerinde gelecek teklifte Guirassy'nin ayrılığına sıcak baktığı bilgisi verildi.

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Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Guirassy, 22 gol attı ve 6 asist yaptı.

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AZİZ YILDIRIM ANLAŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın, Gineli forvetin temsilcileri Ali Bilecan ve Moussa Sissoko ile görüşerek anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Hakan Safi ise konuyla ilgili "Seçimi kim kazanacaksa Guirassy'ı da gider alır. O yüzden bu kardeşiniz onu da alacak inşallah" şeklinde konuşmuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Guirassy

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