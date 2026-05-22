Fenerbahçe'ye şampiyonluk gelmedi ama Fenerium'dan rekor geldi!

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, Fenerium’un 2025-26 sezonunun haziran-şubat döneminde tarihin en yüksek cirosuna ulaştığını söyledi. Öncel, cnbc-e’de yaptığı açıklamada, 2025- 26 sezonunun haziran-şubat döneminde önceki sezona göre Fenerium’un adet satışlarında 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık artış sağladıklarını bildirdi.

“Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi” diyen Öncel’in, , 2025- 2026 sezonunun haziran-şubat döneminde 413 bin 419 adet forma sattıklarını açıkladı.

ASENSIO VE KANTE FORMALARINA HÜCUM

Bu dönemde en fazla ürün satışı yapılan oyuncular Marco Asensio ve N’Golo Kante oldu. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda 405 bin 224, 2024-25’te ise 272 bin 834 forma satmıştı.

