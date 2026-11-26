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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'de Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 1-0'lık skorla mağlup etti.

Vedat Muriqi'in attığı golle kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ikinci zaferini elde etti ve puanını 8 yaptı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya, Shakhtar galibiyetiyle birlikte aynı zamanda çok önemli bir gelirin de sahibi oldu.

KATILIM PARASI 18.62 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılarak 18 milyon 620 bin euro kazanmıştı.

İKİ BERABERLİKTEN 1.4 MİLYON EURO

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce elde ettiği 2 beraberlikten toplam 1 milyon 400 bin euroyu daha kasasına koymuştu.

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ZAFERİN BEDELİ 2.1 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk karşısında kazanarak 2 milyon 100 bin euro daha para ödülünün sahibi oldu. Sarı-lacivertliler böylece lig aşamasında elde ettiği sonuçlardan toplam 5 milyon 600 bin euro prim elde etti.

TOPLAM GELİR 24.2 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplam geliri ise 24 milyon 200 bin euro seviyesine ulaştı.

SIRALAMA GELİRİ BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki sıralaması UEFA'dan elde edeceği geliri doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertliler play-off turuna katılması halinde 1 milyon euro daha kazanacak. Fenerbahçe ilk 8 içerisinde yer alması halinde 11 milyon euro tur primini kasasına koyacak.

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçı geride bırakan Fenerbahçe'nin önünde toplamda oynayacağı 3 maç daha bulunuyor.