Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk maçı evinde 1-1'lik skorla tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 2-1 galip ayrılarak toplam skorda üstünlük sağladı ve Devler Ligi'nde 'lig aşaması' biletini almaya hak kazandı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gelire de hak kazandı.

Play-off turuna kaldığı için 4.3 milyon Euro kazanan sarı lacivertli takım, UEFA'nın daha önce açıkladığı ödül sistemine göre 18.62 milyon euroluk ödülün sahibi oldu.

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Galibiyete 2.1 milyon Euro, beraberliğe 700 bin Euro verilen lig etabında sergilenecek performansa göre toplam kazanç 40 milyon Euro’yu (2 milyar 246 milyon TL) aşabilir.

FENERBAHÇE DAHA FAZLA KAZANACAK

UEFA'nın gelir dağıtımında kulüplerin geçmiş Avrupa performanslarına göre belirlenen katsayı sıralaması büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a göre daha üst basamakta bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç gelir farkının oluşmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon avro daha yüksek bir gelirle başlayacak.