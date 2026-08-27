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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi transferi! Anlaşma sağlandı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Transfer
Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 13:39

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalmasının ardından ilk transferini savunma bölgesine yapıyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdi.

L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Nice'in genç stoperi Kojo Peprah Oppong'un transferi için anlaşma sağladı.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi Anlaşma sağlandı

13  MİLYON EURO BONSERVİS 

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek lig aşamasına yükselen sarı lacivertlilerin, Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aşan resmi bir teklif ilettiği ifade edildi.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi Anlaşma sağlandı

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Hazırlık sürecini sürdüren Oppong, geçtiğimiz cumartesi günü Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.

Mali kaynak arayışında olan Nice'in, kadrosundaki bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirdiği ve Ganalı futbolcunun da bu isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi Anlaşma sağlandı

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Ganalı oyuncunun 27 Ağustos Perşembe gecesi Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Transfer

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