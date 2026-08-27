Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi transferi! Anlaşma sağlandı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için rotasını Fransa'ya çevirdi.

L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Nice'in genç stoperi Kojo Peprah Oppong'un transferi için anlaşma sağladı.

13 MİLYON EURO BONSERVİS

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik sonuçlarla eleyerek lig aşamasına yükselen sarı lacivertlilerin, Oppong için Nice'e 10 milyon euroyu aşan resmi bir teklif ilettiği ifade edildi.

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Hazırlık sürecini sürdüren Oppong, geçtiğimiz cumartesi günü Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.

Mali kaynak arayışında olan Nice'in, kadrosundaki bazı oyuncular için gelen teklifleri değerlendirdiği ve Ganalı futbolcunun da bu isimler arasında bulunduğu aktarıldı.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Ganalı oyuncunun 27 Ağustos Perşembe gecesi Fenerbahçe için İstanbul'da olması bekleniyor.