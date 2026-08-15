Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi transferi! 2 isim listede

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Fenerbahçe, yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasretini Lyon'u eleyerek sonlandırmak istiyor. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde transfer için düğmeye basacak.

Yaz transfer sezonunda Greenwood, Muriqi ve son olarak Romelu Lukaku gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Kanarya, Şampiyonlar Ligi için de 2 ismi belirledi.

GRUPLARA KALINIRSA GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

İtalyan Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe, eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun takımının yıldızı Jonathan Rowe'u gündemine aldı.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalınması halinde sol kanadını güçlendirmek adına Rowe için girişimlerde bulunacak.

'ÖNEMLİ YATIRIM' PLANLANIYOR

Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunu 'önemli yatırım' hamlesi olarak gördüğü ve liste başına yazdığı kaydedildi.

ALTERNATİFİ CHELSEA'DEN

Konuya ilişkin bir diğer iddia ise, Chelseali Jamie Bynoe-Gittens oldu. Sarı lacivertliler Rowe transferinin gerçekleşmemesi durumunda, Gittens için düğmeye basacak.