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Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi transferi! 2 isim listede

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#Fenerbahçe#Transfer#Jonathan Rowe
Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 16:01

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinde Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, turu geçmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 2 isim için girişimde bulunacak.

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Fenerbahçe, yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasretini Lyon'u eleyerek sonlandırmak istiyor. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde transfer için düğmeye basacak.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede

Yaz transfer sezonunda Greenwood, Muriqi ve son olarak Romelu Lukaku gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Kanarya, Şampiyonlar Ligi için de 2 ismi belirledi.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede

GRUPLARA KALINIRSA GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

İtalyan Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe, eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun takımının yıldızı Jonathan Rowe'u gündemine aldı.

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Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalınması halinde sol kanadını güçlendirmek adına Rowe için girişimlerde bulunacak.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede

'ÖNEMLİ YATIRIM' PLANLANIYOR

Bununla beraber Fenerbahçe'nin, 23 yaşındaki yıldız kanat oyuncusunu 'önemli yatırım' hamlesi olarak gördüğü ve liste başına yazdığı kaydedildi.

Fenerbahçeye Şampiyonlar Ligi transferi 2 isim listede

ALTERNATİFİ CHELSEA'DEN

Konuya ilişkin bir diğer iddia ise, Chelseali Jamie Bynoe-Gittens oldu. Sarı lacivertliler Rowe transferinin gerçekleşmemesi durumunda, Gittens için düğmeye basacak.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Jonathan Rowe

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