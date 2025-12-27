Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de, 6 Ocak’ta Samsunspor ile oynanacak TFF Süper Kupa maçı öncesi sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun 3’ünden iyi haber geldi.

Edson Alvarez ve Nelson Semedo’nun yılbaşı tatilininin bitişinde 2 Ocak’tan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması ve Samsunspor karşısında forma giymelerine kesin gözüyle bakılıyor.

TALISCA TATİLE GİTMEDİ, İSTANBUL'DA KALDI

Noel tatiline gitmeyip sakatlığının tedavisi için İstanbul’da kalmayı tercih eden Anderson Talisca da salonda bireysel antrenmanlar yapmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldızın da Süper Kupa’da oynayacak seviyeye gelmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin diğer sakat futbolcusu Archie Brown’un ise ikinci yarının ilk 3 maçını kaçıracağı öğrenildi.