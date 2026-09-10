Fenerbahçe'ye Roma maçı öncesi uyarı! 'Sahanda karşılama'

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yıllık hasretini sonlandırdı.

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MAÇ ÖNCESİ MESAJ: CESUR OYNA, ROMA'YI SAHANDA KARŞILAMA!

Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal, kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye mesaj niteliğinde köşe yazısı yazdı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, İtalya Serie A'da sezona fırtına gibi başladı, ama her takım gibi onların da zayıf yönleri var.

Serie A'da sezona 3’te 3’le başlayıp liderlik koltuğuna oturan Roma’yı anlamanın en doğru yolu oyuncu listesinden değil, teknik direktörünün futbol sözlüğünden geçiyor. Gian Piero Gasperini yıllardır Atalanta’da geliştirdiği futbola Roma’da daha fazla atletizm, daha fazla birebir savunma ve agresif hücum kattı. Roma’nın dizilişini klasik bir üçlü savunma olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Top Roma’da iken bekler çizgiye basıyor, iki hücumcu merkez forvetin arkasına yerleşiyor ve takım zaman zaman 3-2-5 görüntüsüne bürünüyor.

Rakibin özelliğine göre pres yapıyorlar

Roma'nın presi “herkes kendi alanını savunsun” anlayışından ziyade rakibe göre şekillenen, adam odaklı bir yapı taşıyor. Rakip stoperlerden birine top geldiğinde öndeki oyuncu baskıya çıkarken arkasındakiler de onun pas seçeneklerini kapatmaya çalışıyor. Fenerbahçe açısından bunun anlamı şu: İlk baskı kırıldığında Roma’nın orta sahasında ve savunma hattında açılabilecek alanlar bulunabilir; fakat ilk paslarda top kaybı yapılırsa İtalyan ekibi tehlikeli bir hücum geliştirebilir.

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Hücumun kilit ismi Paulo Dybala

Roma'nın hücumundaki en özel parça Paulo Dybala. Arjantinli yıldız artık eskisi kadar yüksek tempolu değil; fakat zaten Gasperini’nin ondan istediği şey de bu değil. Dybala’nın değeri, rakip savunmanın arasında bulduğu küçük boşlukları değerlendirmesinde yatıyor. Bir diğer kritik isim Manu Kone. Fransız orta saha, topu taşıyabiliyor, rakip baskısını kırabiliyor ve savunmadan hücuma geçişte önemli mesafeler kat edebiliyor. İlk 3 maçta 5 gol atan Donyell Malen de Fenerbahçe’nin özellikle dikkat etmesi gereken oyuncular arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe neler yapmalı?

1-) Fenerbahçe'nin Roma karşısında en önemli hedeflerinden biri cesur oynayıp ilk presi aşmak olmalı. Çünkü Roma’ya karşı topu sürekli geride karşılamak, maçı Roma’nın istediği şekle dönüştürebilir. Fenerbahçe topu kazandığında ilk pası dikine oynayabilirse Roma’nın öne çıkan kanat beklerinin arkasındaki alanları değerlendirebilir.

2-) Gasperini'nin takımları fiziksel mücadeleden kaçınmıyor ancak öne çıkan savunma yapısı nedeniyle ikinci toplar ve ceza sahası çevresindeki seken topların önemi artıyor.

3-) Fenerbahçe'nin kısa paslarla rakibin presini üzerine çekip ardından uzun yön değişimleriyle Roma’nın savunma dengesini bozması değerli bir çözüm olabilir.

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