Fenerbahçe'ye Rennes'den 3 yıldız birden! Truffert, Kalimuendo ve Wooh için çalışmalar sürüyor!

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Fransız ekibi Rennes, küçülmeye gitme kararı alarak 19 oyuncusunu satış listesine ekledi. Fenerbahçe'nin ise Rennes'de forma giyen Adrien Truffert'i takibe aldığı öğrenildi.

KOSTIC, JUVENTUS'A DÖNÜYOR

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçının ardından İtalyan ekibine dönecek.

OLUMLU RAPOR SUNDULAR

Fanatik'in haberine göre sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de ilk hedef Rennes forması giyen Adrien Truffert. Rennes'in satış listesine koyduğu 19 oyuncu arasında yer alan genç futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

Marsilya'nın da peşinde olduğu Truffert için sarı lacivertlilerin oyuncu izleme komitesinin olumlu rapor sunduğu aktarıldı.

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MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Truffert, hem 4’lü savunmanın solunda hem de 3’lü dizilişte sol kenarda oynayabiliyor. Genç yaşında kaptanlık pazubandını takan yıldız futbolcu, Fransa Milli Takımı’nın formasını da 1 kez giydi.

İKİ İSİM DAHA LİSTEDE

Rennes’in gözden çıkardığı isimler arasında golcü Arnaud Kalimuendo ve stoper Christopher Wooh da var. Fenerbahçe’nin gözlemci ekibinin bu iki yıldız için de ‘alınabilir’ raporu verdiği öne sürüldü. Kalimuendo bu sezon 34 maçta attığı 18 golle takımının en skorer ismi oldu.