Fenerbahçe'de Rade Krunic'e transfer teklifi

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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ana kadro planlamasında yer almayan Rade Krunic için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Güney Koreli futbolcusu In-beom Hwang'in Feyenoord'a transferi sonrası orta sahaya bölgesine takviye yapmak isteyen Kızılyıldız'ın, Fenerbahçe forması giyen Rade Krunic'le ilgilendiği ileri sürüldü.

Mozzart Sport'a yer alan habere göre; Kızılyıldız'ın, Rade Krunic'i kiralamak istediği ve Fenerbahçe ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen Rade Krunic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.

Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerle 22 maça çıkan Krunic, 1 asist yaptı.

"FİKİRLERİME UYMUYOR"

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Sofyan Amrabat transferi sonrası Alanyaspor maçının ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Krunic ve Zajc benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." diye konuşmuştu.