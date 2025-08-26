Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir orta saha daha! Transferde devlerle yarış başladı

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertlilerin orta sahada takımı yönlendirecek bir oyuncu arayışında önceliği Tielemans. Ancak yönetim, B planını da devreye soktu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken yeni sezon için orta saha rotasyonunun genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, A planı Tielemans olan Kanarya'da B planı ise Premier Lig'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu oldu.

YÜKSEK BİR RAKAM BEKLENİYOR

Globo Esporte’de yar alan habere göre Fenerbahçe, Andreas Pereira’nın peşinde. Kanarya’nın Brezilyalı yıldız için Marsilya ve Palmeiras ile rekabet ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Haberde, 29 yaşındaki futbolcu için resmi adımı atan ilk takımın 10 milyon Euro’yla Palmeiras olduğu, ancak Fulham’ın bu teklifi yeterli bulmadığı vurgulandı. İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği Belçika asıllı Sambacı için daha yüksek bir rakam bekliyor.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Fenerbahçe ve Marsilya’nın da kısa süre içinde Fulham’a tekliflerini sunacakları belirtildi. Pereira, Brezilya Milli Takımı için forma giyse de Belçika doğumlu. Yıldız futbolcu, sadece 20021-22’de kiralık olarak Flamengo’da oynadığı dönemde Brezilya Ligi’nde top koşturmuştu. Başarılı oyuncu, orta sahanın merkezi ve forvet arkasının yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.