×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bir orta saha daha! Transferde devlerle yarış başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Premier Lig#Transfer
Fenerbahçeye Premier Ligden bir orta saha daha Transferde devlerle yarış başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 09:32

Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından Globo Esporte, Fenerbahçe, Marsilya ve Palmeiras arasında Andreas Pereira için büyük bir mücadele yaşandığını yazdı. Haberde, Palmeiras’ın 10 milyon euro’luk teklifle ilk girişimi yapan kulüp olduğu, ancak Fulham’ın bu rakamı kabul etmediği belirtildi.

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertlilerin orta sahada takımı yönlendirecek bir oyuncu arayışında önceliği Tielemans. Ancak yönetim, B planını da devreye soktu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken yeni sezon için orta saha rotasyonunun genişletilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, A planı Tielemans olan Kanarya'da B planı ise Premier Lig'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu oldu.

Fenerbahçeye Premier Ligden bir orta saha daha Transferde devlerle yarış başladı

YÜKSEK BİR RAKAM BEKLENİYOR

Globo Esporte’de yar alan habere göre Fenerbahçe, Andreas Pereira’nın peşinde. Kanarya’nın Brezilyalı yıldız için Marsilya ve Palmeiras ile rekabet ettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Haberde, 29 yaşındaki futbolcu için resmi adımı atan ilk takımın 10 milyon Euro’yla Palmeiras olduğu, ancak Fulham’ın bu teklifi yeterli bulmadığı vurgulandı. İngiliz ekibi, kadroda düşünmediği Belçika asıllı Sambacı için daha yüksek bir rakam bekliyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Sadettin Saran resmen adayFenerbahçe'de Sadettin Saran resmen aday!Haberi görüntüle

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Fenerbahçe ve Marsilya’nın da kısa süre içinde Fulham’a tekliflerini sunacakları belirtildi. Pereira, Brezilya Milli Takımı için forma giyse de Belçika doğumlu. Yıldız futbolcu, sadece 20021-22’de kiralık olarak Flamengo’da oynadığı dönemde Brezilya Ligi’nde top koşturmuştu. Başarılı oyuncu, orta sahanın merkezi ve forvet arkasının yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Premier Lig#Transfer

BAKMADAN GEÇME!