Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 3 rakip çıktı! Osayi-Samuel'in talipleri artıyor

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Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile görüşmeler sürerken Premier Lig'den Nijeryalı yıldız için 3 talip çıktı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımda beşinci ve mukavelesinin son yılını yaşıyor.

2020-2021 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, geldiği günde bu yana büyük gelişim kaydetti.

Sarı lacivertli takıma sağ kanat oyuncusu olarak gelen Bright Osayi-Samuel, ilk yılında yeteri kadar forma şansı bulamadı.

SAĞ BEKTE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fenerbahçe'de 2021-22 sezonunda Nazım Sangare'nin sakatlığı sonrası sağ bekte görev alan Nijeryalı futbolcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sağ bekte gösterdiği performansla Nijerya Milli Takımı'na seçilen ve transferin gözdesi haline gelen Osayi Samuel, sarı lacivertli takımın değişmezi haline geldi.

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FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

26 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmak isten Fenerbahçe, yeni mukavele için çalışmalarını sürdürürken zamlı olarak 3 yıllık kontrat önerecek.

TBR Football'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Osayi-Samuel için 3 İngiliz temsilcisi devreye girdi.

Jose Mourinho'nun uzun vadeli olarak takımda düşündüğü Bright Osayi-Samuel için Premier Lig'den Aston Villa, Everton ve Crystal Palace'ın devrede olduğu belirtildi.

SÜPER LİG'DE DALYA DEDİ

Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de 100. maçına çıkarak ligde dalya dedi.

Sarı lacivertli takımda 5. sezonunu geçiren Nijeryalı futbolcu geride kalan 100 lig maçında 6 gol atarken 8 de asist yaptı.

Başarılı futbolcu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 5, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3'er olmak üzere 11 mücadelede forma giydi.

En fazla lig maçına 2021-2022 sezonunda çıkan (31) Nijeryalı futbolcu, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 23 maçta ter döktü.

30 SARI, 1 KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı maçlarda gördüğü kart sayısıyla da dikkati çekti.

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Sarı-lacivertli takımla çıktığı 149 resmi maçta 30 sarı kart gören Nijeryalı futbolcu, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemdeki tek kırmızı kartını bu sezon gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında iç sahada Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında 65. dakikada oyuna dahil olan Bright Osayi-Samuel, 87. dakikada ilk sarı kartını görürken, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.