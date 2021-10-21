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Fenerbahçe'ye PFDK şoku! Ali Koç ve Erol Bilecik...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Erol Bilecik
Fenerbahçeye PFDK şoku Ali Koç ve Erol Bilecik...

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç ve Başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet site üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ya sevk edildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Erol Bilecik, kulüp sitesindeki açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.10.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Erol Bilecik

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