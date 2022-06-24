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Fenerbahçe'ye Paris Saint Germain piyangosu! Galatasaray'da çalışan Luis Campos istedi | Son Dakika Transfer Haberleri

#Transfer#Fenerbahçe#Attila Szalai
Fenerbahçeye Paris Saint Germain piyangosu Galatasarayda çalışan Luis Campos istedi | Son Dakika Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi stoper bölgesinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertliler Kim Min Jae'yi takımda tutmak isterken Attila Szalai, satışı için öncelikli belirlenen aday olmuştu. Hatta sarı lacivertliler bu bölgede oluşabilecek boşluğu değerlendirme amacıyla Abdülkerim Bardakçı ile imza aşamasına gelmişti. Son yaşanan gelişme sonrası Szalai'nin satış ihtimali epey güçlendi. İşte detaylar...

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Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler, Lincoln Henrique, Bruma gibi oyunculara imza attırırken savunma rotasyonuyla ilgili belirsizlik ise sürüyor.

Abdülkerim Bardakçı ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Bardakçı'nın maaş taleplerini ise karşılamadı. Sarı lacivertlilerle Abdülkerim Bardakçı'nın anlaşmaması üzerine Beşiktaş ve Galatasaray transfer için devreye girdi.

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ATTILA SZALAI VE KIM MIN JAE'NİN DURUMLARI KRİTİK

Fenerbahçe'de savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-Jae, dev kulüplerin transfer listesine girerken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ve yönetim oyuncuyu kadroda tutmak istiyor. Gelecek sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, takımın başına kurt hoca Jorge Jesus'u getirirken yapılan transferlerle alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Jesus'un talimatları doğrultusunda Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferin yanı sıra bazı oyuncularını kadroda tutarak takım iskeletini korumayı hedefliyor.

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Fenerbahçeye Paris Saint Germain piyangosu Galatasarayda çalışan Luis Campos istedi | Son Dakika Transfer Haberleri



Attila Szalai ve Kim Min-jae’nin geleceği merakla bekleniyor. Yönetim, Abdülkerim Bardakçı transferi sonrasında bu ikiliden birini, iyi bir transfer bütçesi oluşturmak için satmayı planlıyordu. İkilinin adı birçok takımla anılırken, Szalai’yi için devreye giren son ekip bomba etkisi yarattı.

Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Attila Szalai'nin son talibi çok ses getirecek bir takım oldu: PSG... 

Fransız ekibi şu anda savunmasını güçlendirmek için İnter’le Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.

Fenerbahçeye Paris Saint Germain piyangosu Galatasarayda çalışan Luis Campos istedi | Son Dakika Transfer Haberleri

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BURAK ELMAS DÖNEMİ DANIŞMANI CAMPOS DEVREDE

Kimpembe için Premier Lig’den takımların yanı sıra Real Madrid devrede. Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderecek. Geçen sezon Galatasaray ’da Burak Elmas’ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG’de göreve başlayan Luis Campos’un, Kimpembe’nin alternatifi olarak Attila Szalai’yi belirlediği öğrenildi. Campos’un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai’nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performanslar önemli etken oldu.

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FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENECEK

PSG’nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü. Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak. Fransız devi, 2011 yılında da Sarı- Lacivertliler’in defanstaki en önemli ismi olan Diego Lugano’yu 3 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

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'MESUT ÖZİL'İN ETTİĞİ YEMİNLER YALANMIŞ'

Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında! Okay Karacan, Süper Lig'in öne çıkan gündem maddelerini "dış sesin" katkıları ile masaya yatırıyor. Fenerbahçe'yi takip etmeyi bırakan Mesut Özil, yuvasına hoca olarak dönen Okan Buruk, Muleka'yı isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor'un Umut Bozok geri sayımı... Tamamı ve fazlası videomuzun tamamında.

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#Transfer#Fenerbahçe#Attila Szalai

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