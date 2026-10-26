Fenerbahçe'ye Osimhen planı! Okan Buruk belirledi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında galibiyete uzanmak için takımının en etkili silahlarından birini devreye sokmaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Lille maçında etkisini gösteren ön alan baskısını derbide de uygulayarak rakibin oyun kurmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

DERBİDE ÖN ALAN BASKISI

Fenerbahçe derbisine özel bir oyun planı üzerinde duran Okan Buruk'un, özellikle kanat organizasyonlarına ve rakip savunma üzerindeki baskıya önem verdiği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün sürati, mücadele gücü ve dinamizminden yararlanarak Sarı-Lacivertliler'in geriden oyun kurmasını engellemeyi planladığı aktarıldı.

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OSIMHEN BASKININ MERKEZİNDE

Buruk'un stratejisinde Victor Osimhen de kilit rol üstlenecek. Nijeryalı golcüyü ilk baskının merkezine yerleştirmeyi düşünen Galatasaray'ın teknik patronu, kanat oyuncularının da rakip bekler ile stoperler arasındaki pas bağlantılarını kapatmasını istiyor. Orta saha oyuncularının ikinci topları kazanmasıyla birlikte topun mümkün olan en kısa sürede rakip kaleye taşınması amaçlanıyor.

SAVUNMA GÜVENLİĞİNE ÖZEL ÖNLEM

Öte yandan yüksek baskı planının başarıya ulaşması için savunma güvenliği de büyük önem taşıyor. Rakibin baskıyı aşması durumunda savunma arkasında oluşabilecek boşluklara karşı stoperlerin doğru konumlanması ve orta sahanın savunmaya vereceği destek, Buruk'un planındaki kritik detaylar arasında yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımından yalnızca hücumda etkili olmasını değil, top kayıplarının ardından da hızlı hareket etmesini bekliyor. Galatasaray, ön alanda kazanacağı toplarla Fenerbahçe savunmasını hazırlıksız yakalamayı ve derbide baskı gücünü sonuca yansıtmayı hedefliyor.

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