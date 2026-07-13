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Fenerbahçe'ye önerildi! Arsenal'in golcüsü için kapıyı çaldılar

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#Fenerbahce Transfer Haberleri#Fenerbahçe Transfer#Gabriel Jesus
Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:49

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye, gündeme bomba gibi düşecek bir isim önerildi. Kanarya, teklifi değerlendirmesi halinde Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan yıldızı kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ilk transferi forvet bölgesine olmuş, Vedat Muriç imzayı atmıştı. Ancak yönetim, yıldız bir golcü daha almak için çalışmalarını sürdürüyordu. Listenin başındaki isimler de Ollie Watkins ve Alexander Sörloth...

Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar

Fenerbahçe’nin forvet arayışında olması, menajerlerin de iştahını kabarttı. Hemen her gün yeni bir isim Sarı-Lacivertliler’e sunuluyor.

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Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar

NUNEZ'İN ARDINDAN YENİ ÖNERİ

Bu yönde ilk adım Darwin Nunez’in menajerinden gelmişti. Ocak ayında Fenerbahçe’yi reddeden Uruguaylı golcünün bu kez transfere sıcak baktığı mesajı iletilmişti. Nunez’in ardından iki yıldız için de Fenerbahçe’nin kapısı çalındı.

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Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar

GABRIEL JESUS SÜRPRİZİ!

Bunlardan biri Gabriel Jesus. Beşiktaş’ın da ilgilendiği Sambacı, Arsenal tarafından gözden çıkarıldı. Branchini Ailesi’nin sahibi olduğu şirket, temsil ettiği 29 taşındaki forveti Sarı-Lacivertliler’e getirebileceği mesajını yolladı.

Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar

BALOGUN ÖNERİSİ!

Fenerbahçe’ye önerilen diğer isim ise Folarin Balogun oldu. ABD ile Dünya Kupası’nda da mücadele eden Monaco’nun golcüsüne özellikle Alman ekiplerinin ilgisi vardı. Oyuncusuna daha iyi bir sözleşme bulma arayışında olan menajer Emeka Obasi’nin 25 yaşındaki forveti Sarı-Lacivertliler’e teklif ettiği öne sürüldü. Yönetim, kendisine sunulan isimlerle ilgili karar vermeden önce futbol direktörü Oğuz Çetin ve ekibinin değerlendirmelerini bekliyor.

Fenerbahçeye önerildi Arsenalin golcüsü için kapıyı çaldılar

 

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#Fenerbahce Transfer Haberleri#Fenerbahçe Transfer#Gabriel Jesus

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