Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi!

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Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bedelle transfer ettiği Faslı golcü Youssef En Nesyri için teklif geldi.

Yıldız golcü sezon boyunca attığı gollerle Fenerbahçe’ye maçlar kazandırmış olsa da, Galatasaray’ın şampiyon olması ve rakibinin Osimhen olması kendisi adına dezavantaj oldu.

Sezonun son maçında Fenerbahçeli taraftarlarca ıslıklanan Nesyri, ligin bitmesinin ardından ayrılık üzerine talepte bulunmuştu.

Hem golcü futbolcu hem de menajeri çeşitli kulüplerle görüşmeye başlamıştı.

İLK RESMI TEKLİF GELDİ

Suudi Arabistan ekibi al Hilal, golcü futbolcuya ilk resmi yapan takım oldu. Suudi kulübü, Nesyri için Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro bonservis önerdi.

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FENERBAHÇE REDDETTİ

Fenerbahçe yaklaşık 25 milyon Euro’ya mal olan Nesyri için bu rakam kabul edilmedi.

Sarı lacivertli kulübün kurmayları, golcü futbolcu için 40 milyon Euro talep etti.

ARABİSTAN’A SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Africafoot’ta yer alan habere göre Nesyri, Suudi Arabistan’da oynaya sıcak bakmıyor. Nesyri ile Al Nassr da ilgileniyordu.