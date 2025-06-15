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Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi!

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#Fenerbahçe#Transfer#Youssef En Nesyri
Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 16:17

Fenerbahçe’nin sezon başında İspanya La Liga kulübü Sevilla‘dan kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için Suudi Arabistan’da resmi teklif geldi. İşte yapılan teklif ve Fenerbahçe’nin cevabı…

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Fenerbahçe’nin sezon başında rekor bedelle transfer ettiği Faslı golcü Youssef En Nesyri için teklif geldi.

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Yıldız golcü sezon boyunca attığı gollerle Fenerbahçe’ye maçlar kazandırmış olsa da, Galatasaray’ın şampiyon olması ve rakibinin Osimhen olması kendisi adına dezavantaj oldu.

Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi

Sezonun son maçında Fenerbahçeli taraftarlarca ıslıklanan Nesyri, ligin bitmesinin ardından ayrılık üzerine talepte bulunmuştu.

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Hem golcü futbolcu hem de menajeri çeşitli kulüplerle görüşmeye başlamıştı.

İLK RESMI TEKLİF GELDİ

Suudi Arabistan ekibi al Hilal, golcü futbolcuya ilk resmi yapan takım oldu. Suudi kulübü, Nesyri için Fenerbahçe’ye 30 milyon Euro bonservis önerdi.

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Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi

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Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi

FENERBAHÇE REDDETTİ

Fenerbahçe yaklaşık 25 milyon Euro’ya mal olan Nesyri için bu rakam kabul edilmedi.

Sarı lacivertli kulübün kurmayları, golcü futbolcu için 40 milyon Euro talep etti.

Fenerbahçe’ye Nesyri için resmi transfer teklifi geldi

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ARABİSTAN’A SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Africafoot’ta yer alan habere göre Nesyri, Suudi Arabistan’da oynaya sıcak bakmıyor. Nesyri ile Al Nassr da ilgileniyordu.

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#Fenerbahçe#Transfer#Youssef En Nesyri

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