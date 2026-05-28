Fenerbahçe'ye Nene'den kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı netleşti

Fenerbahçe'de sağlık heyetinin gerçekleştirdiği detaylı kontrollerin ardından Fransa’nın başkenti Paris’te planlı bir cerrahi operasyon geçiren Dorgeles Nene’nin takıma dönüş tarihi belli oldu.

Dailysports’ta yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ameliyatın ardından 2 aylık bir iyileşme süreci geçirdikten sonra sahaya adımını atabilecek.

Malili yıldız, sarı lacivertli forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaparken 11 gol, 10 asistle 21 gole direkt katkı verdi.