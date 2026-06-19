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Fenerbahçe'ye Muriqi'den sonra bir golcü daha! Yarış başladı

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#İsmail Kartal
Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 10:19

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin ardından forvet hattında bir bomba daha patlatmayı hedefliyor. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği yıldız golcü için istenen bonservis miktarı da belli oldu.

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Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ı getirirken, transferde de ilk hamlesini yaptı.

Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

KARTAL YENİDEN DÜMENDE

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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal’ı getirerek yeni bir sayfa açtı. Deneyimli çalıştırıcıyla resmen sözleşme imzalanırken, sarı-lacivertlilerde Kartal dönemi resmen başladı.

Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

İLK HAMLE: VEDAT MURIQI GERİ DÖNDÜ

İsmail Kartal’ın göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe, transferde ilk bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kosovalı yıldızın sağlık kontrolleri ve son görüşmeler için geldiği duyuruldu.

Böylece Fenerbahçe, hücum hattında tanıdık ve etkili bir ismi yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

HEDEFTE İKİNCİ GOLCÜ: SÖRLOTH

Muriqi transferiyle yetinmek istemeyen Fenerbahçe, forvet hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isim ise Alexander Sörloth.

Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak için devreye girerken transferde önemli rakipler de var.

JUVE DEVREDE

Sörloth transferinde Fenerbahçe yalnız değil. İtalyan devi Juventus da yıldız golcü için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, forvet hattını yenileme planı kapsamında Sörloth’u listenin üst sıralarına aldığı belirtiliyor.

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Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

ATLETICO'NUN TALEBİ: 35 MİLYON EURO

Sörloth’un kulübü Atletico Madrid’in, golcü oyuncu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin ise bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçeye Muriqiden sonra bir golcü daha Yarış başladı

SÖRLOTH'TAN YEŞİL IŞIK

Transferin en kritik detaylarından biri ise oyuncunun tutumu. Alexander Sörloth’un Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertli formayı giymeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

 

 

 

 

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#Fenerbahçe#Vedat Muriqi#İsmail Kartal

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