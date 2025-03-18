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Fenerbahçe'ye müjde üstüne müjde!

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçeye müjde üstüne müjde
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 18:35

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un milli aranın ardından sakatlıklarını atlatarak takıma geri dönmesi bekleniyor.

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Milli ara dönüşü Jose Morais yönetimindeki Bodrum FK deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe, stoperlerine kavuşuyor. 

TRT Spor'un haberine göre Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un 10 günlük arada takıma katılması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanan Rangers karşılaşmasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı belirtildi.

Kış transfer döneminde transfer edilen Diego Carlos'un ise bireysel çalışmalara başladığı aktarılırken, Bodrum FK maçında kadroda olması bekleniyor. Brezilyalı yıldız takıma katıldığından beri 3 maçta yalnızca 89 dakika süre alabildi. 

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#Fenerbahçe#Diego Carlos#Çağlar Söyüncü

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