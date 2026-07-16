FenerbahÃ§e'ye mÃ¼jde! Talibi Ã§Ä±ktÄ±

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Sezon baÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam eden FenerbahÃ§e, bir yandan gelen ve gelecek transferlerle ilgilenirken, diÄŸer yandan da gÃ¶nderilecek isimleri belirledi.

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Son olarak Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z Mason Greenwood'u tarihinin en yÃ¼ksek bonservis bedeliyle transfer eden sarÄ± lacivertlilerde bu kez de satÄ±ÅŸlar gÃ¼ndemde.

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Ä°SÄ°MLER NETLEÅžÄ°YOR

Bu baÄŸlamda FenerbahÃ§eli kurmaylar ve teknik heyet, gÃ¶nderilecek isimleri de belirlemeye baÅŸladÄ±.

FenerbahÃ§e'de gÃ¶nderilecekler listesinin Ã¼st sÄ±ralarÄ±nda, geÃ§tiÄŸimiz sezon Ä°talya Serie A ekibi Como'da oynayan Diego Carlos bulunuyor.

TALÄ°BÄ° Ã‡IKTI

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Brezilya basÄ±nÄ±ndan yansÄ±yan bilgilere gÃ¶re Diego Carlos, Ã¼lkesinin ekiplerinden Vasco da Gama'nÄ±n radarÄ±na girdi.

BÄ°LGÄ° EDÄ°NECEKLER

Vasco yetkilileri bu baÄŸlamda, Diego Carlos'un transferi hakkÄ±nda bilgi toplamaya baÅŸladÄ±. KulÃ¼p yÃ¶netimi, stoper pozisyonu iÃ§in tecrÃ¼beli bir isim arÄ±yor.

Diego Carlos'un Haziran 2028'e dek FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.

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