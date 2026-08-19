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Fenerbahçe'ye müjde! Barcelona istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Barcelona
Fenerbahçeye müjde Barcelona istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 13:21

Fenerbahçe, kadrosundaki bir kısım yabancı oyuncu ile yollarını ayırmak isterken, Barcelona'dan müjde gibi haber geldi.

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Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle elindeki bir çok yabancı oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçeye müjde Barcelona istiyor

Sarı lacivertliler bu bağlamda, oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak İstanbul devi, Fred ile yollarını resmen ayırmıştı.

Fenerbahçeye müjde Barcelona istiyor

MÜJDE, BARCELONA'DAN GELDİ

Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Dominik Livakovic oldu. Sarı lacivertliler, Hırvat eldiven ile yollarını ayırmak isterken, konuya ilişkin sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. TRT Spor’un haberine göre Barcelona, Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçeye müjde Barcelona istiyor

BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Barcelona’nın Livakovic’i bonservisiyle transfer etme fikrine sıcak baktığı belirtildi. İspanyol devinin, tecrübeli file bekçiyi kadrosuna dahil ettikten sonra ilk sezonunda başka bir kulübe kiralama planının bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçeye müjde Barcelona istiyor

31 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe ile olan durumu da transfer sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte gelecek planlamasında yer almayan Livakovic’in yeni adresinin Avrupa olması bekleniyor.

Livakovic, daha önce Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Barcelona

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