Fenerbahçe'ye müjde! Barcelona istiyor

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Fenerbahçe, yabancı kuralı nedeniyle elindeki bir çok yabancı oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Sarı lacivertliler bu bağlamda, oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Son olarak İstanbul devi, Fred ile yollarını resmen ayırmıştı.

MÜJDE, BARCELONA'DAN GELDİ

Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan isimlerden biri de Dominik Livakovic oldu. Sarı lacivertliler, Hırvat eldiven ile yollarını ayırmak isterken, konuya ilişkin sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. TRT Spor’un haberine göre Barcelona, Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçti.

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BONSERVİSİYLE İSTİYORLAR

Barcelona’nın Livakovic’i bonservisiyle transfer etme fikrine sıcak baktığı belirtildi. İspanyol devinin, tecrübeli file bekçiyi kadrosuna dahil ettikten sonra ilk sezonunda başka bir kulübe kiralama planının bulunduğu aktarıldı.

31 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe ile olan durumu da transfer sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte gelecek planlamasında yer almayan Livakovic’in yeni adresinin Avrupa olması bekleniyor.

Livakovic, daha önce Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.