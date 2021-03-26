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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferi için mesaj!

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Fenerbahçe'ye Moussa Marega transferi için mesaj!

Sezon başında da transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Moussa Marega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Spor Arena Dış Haber | Yeni sezon öncesinde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Porto'nun forveti Moussa Marega konusunda transfer açıklaması geldi.

Portekiz basınının haberine göre Marega, Porto ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaması halinde yeni takımı için en büyük aday Fenerbahçe olacak.

MENAJERİ KONUŞTU!

Portekiz'den O Jogo'ya konuşan Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa ise ''Karışıklık çıksın istemiyorum. Porto ile görüşmeden bir yorum yapmayacağım'' sözlerini kullandı.

Sezon başında da ismi Fenerbahçe ile anılan 29 yaşındaki forvet, bu sezon Porto formasıyla toplam 37 maça çıkarken 11 gol ve 5 asist üretti.

Fenerbahçeye Moussa Marega transferi için mesaj

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