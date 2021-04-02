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GeriFutbol Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den müjdeli haber geldi. 28. haftadaki Antalyaspor maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından sahaya inerek koşulara başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32nci haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde saat 17.30da; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. Çift kale yapılan maçların ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil takımdan ayrı düz koşulara başladı. Diego Perotti bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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