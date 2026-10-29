Fenerbahçe'ye mesaj: Kulübe, saltanat kürsüsü değildir!

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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktör tercihine dair Hürriyet spor yazarlarından Ufuk Kaan Karacan, önemli bir yazı kaleme aldı.

HOCA DEĞİL, AKIL VE DÜZEN LAZIM!

Ufuk Kaan Karacan'ın konuya ilişkin yazısı şu şekilde oldu:

Hoca değil, akıl ve düzen lazım!

1. Kartal, 2. Pereira ve 3. Selim... 'Teknik adam saltanatı' haline gelen Fenerbahçe için çare; Samandıra'da düzeni, dirliği, bilimi ve tecrübeyi ortaya koyacak bir sistem inşasıdır.

İsmail Kartal gitti... Kendi iradesiyle bıraktığı iddia ediliyor; “öyle olsun!” Zaten İsmail Kartal’ın kariyer özeti tam olarak bu iki kelimedir: Öyle olsun! Ne yazık ki uzun süredir vasata alıştırılmış Fenerbahçe camiasının sembol ismi olmayı başardı. Çünkü bu camia en son 99 puan toplamayı tek başına şampiyonluk kriteri zannetti ve bunu kutsallaştıran teknik adamı dördüncü kez göreve getirdi.

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Zamanında Manuel Pellegrini de Real Madrid ile 96 puan toplamıştı. O dönem Madrid yönetimi Barcelona’yı devirmek için her yolu deniyor, puan rekoru kırsa bile şampiyon olamayan hocayla vedalaşmayı biliyordu. Nitekim vedalaştılar da... İsmail Kartal dönemi ve aile hikâyeleri neyse ki bir daha açılmamak üzere kapandı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Yeni hoca kim olacak? Ya da belki de asıl sorulması gereken soru şu: Fenerbahçe’nin sorunu gerçekten sadece teknik direktör mü?

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1-) TARAFTAR TOTOYU BIRAKMALI KULÜBE SALTANAT KÜRSÜSÜ DEĞİLDİR

Önce taraftara açıkça söylemek lazım: Allah aşkına siz isim önermeyin, sosyal medyada kamuoyu oluşturmayın! Anlıyorum; yılların getirdiği bir şampiyonluk özlemi ve sabırsızlık var. Ama unutmayın, Vitor Pereira’yı ikinci kez bu kulübün başına getiren sizin o ısrarlarınızdı! Pereira geldiğinde takımın atletik performans değerleri yerlerde sürünüyordu. Foyası ortaya çıkmasın diye Barcelona ayarındaki Atletik Performans Departmanı’nı kapattırdı. Çünkü burası ‘teknik adam saltanatı’ haline gelmişti: 4. Kartal, 2. Pereira, 3. Selim... Bu kısır döngüden çıkmanın tek bir yolu var.

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Fenerbahçe’nin teknik direktörden önce kulübe bir aklı, bilimi ve disiplini yerleştirecek bir ‘düzenleyiciye’ ihtiyacı var. Çare; Samandıra’da düzeni, dirliği, bilimi ve tecrübeyi ortaya koyacak bir sistem inşasıdır. Zamanında bu dokuyu yaratmış Hasan Çetinkaya gibi figürler bu yüzden önemlidir. Yanlış anlaşılmasın; kendisiyle ne bir iş ilişkim ne de kişisel bir yakınlığım var, belki 10 yıldır görmemişimdir. Ama amaç isim değil, kurumsal düzendir!

2-) HOCA SCOUT’U YAPAMAYAN CAMİA ŞAMPİYON OLAMAZ

Fenerbahçe'nin kurumsal bir düzeni olsaydı, scout ekibini dinler; sadece ‘isimli’ diye santrfor getirmezdi. Düzeni olsaydı, teknik adam ararken her defasında sıfırdan başlamazdı. Zira futbol aklı gelişmiş kulüpler sadece oyuncunun değil, teknik adamın da scout’unu yapar. Zamanında Spartak Moskova ile stadına gelen Unai Emery’yi, oyunuyla fark yaratan Roberto De Zerbi’yi ve onların taktik şemalarını birileri zamanında not alsaydı; Samandıra’daki koltuk kişisel saltanat tahtasına dönüşmezdi.

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Fenerbahçe’nin yıllardır şampiyon olamamasının yegâne sebebi tek başına teknik direktörler değildir. Esas mesele; şampiyonluk ikliminin ve o şampiyonluk ortamının bir türlü yaratılamamış olmasıdır. Aziz Yıldırım’ı geçmişte iktidar yapan şey de tam olarak buydu: Gelip o sert ve kırılmasız ortamı inşa etmek!

SON SÖZ: ŞAMPİYONLUK TECRÜBESİNE SAHİP BİR FUTBOL AKLI GÖREVE GELMEL

Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey isim toto oynamak değil; medyayı, sosyal medyayı ve camianın bozulmuş psikolojisini yönetecek şampiyonluk tecrübesine sahip bir futbol aklını göreve getirmektir.

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Yeni gelecek teknik adamın profil kriteri nettir: Bu camianın genetiğini, medyanın baskısını, sosyal medyanın yıpratıcı atmosferini ve hepsinden önemlisi ‘şampiyonluk kazanmanın ne demek olduğunu’ çok iyi bilen, kriz anlarında psikolojileri yönetebilecek bir profil olmalıdır. Fenerbahçe kulübesine kim oturursa otursun; arkasında bilime dayalı kurumsal bir düzen ve güçlü bir saha dışı duruş olmadıkça aynı senaryoyu sil baştan izlemeye devam ederiz.