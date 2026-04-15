×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! 'Beni hala istiyor musunuz?'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Darwin Nunez
Fenerbahçeye mesaj gönderdi Beni hala istiyor musunuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 11:02

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda teklif götürdüğü golcü futbolcu, sarı lacivertlilere mesaj gönderdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun da kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere istediği yıldızdan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçeye mesaj gönderdi Beni hala istiyor musunuz

DEVRE ARASINDA REDDETTİ

Fenerbahçe, ocak ayında Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırdıktan sonra Darwin Nunez’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Uruguaylı yıldız, takımı Al-Hilal’in Karim Benzema’yı transfer etmesine rağmen kendisini isteyen kulüplere, "Suudi Arabistan’da kalacağım". diyerek olumsuz dönüş yapmıştı.

Haberin Devamı

Fenerbahçeye mesaj gönderdi Beni hala istiyor musunuz

PİŞMAN OLDU

Ancak Nunez kısa süre sonra bu kararından pişman oldu. Çünkü Al-Hilal, yabancı kontenjanı nedeniyle 26 yaşındaki golcüyü lig kadrosundan çıkardı. Lacivert-Beyazlılar’ın önceki gün Asya Şampiyonlar Ligi’nden de elenmesiyle birlikte Nunez için sezon bir anlamda bitti. Yıldız futbolcunun Avrupa’ya dönme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçeye mesaj gönderdi Beni hala istiyor musunuz

YEŞİL IŞIK YAKTI

Uruguaylı forvetin, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu takımlara, "Beni hâlâ istiyor musunuz? Masaya oturmaya hazırım." mesajını gönderdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in sezon sonu için forvet listesi kalabalık. Robert Lewandowski, Serhou Guirassy, Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdüren yönetimin Nunez’in çağrısına nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

#Fenerbahçe#Transfer#Darwin Nunez

BAKMADAN GEÇME!