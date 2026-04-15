Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi! 'Beni hala istiyor musunuz?'

Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe bir yandan gelecek sezonun da kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun verdiği liste doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertlilere istediği yıldızdan müjdeli haber geldi.

DEVRE ARASINDA REDDETTİ

Fenerbahçe, ocak ayında Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolları ayırdıktan sonra Darwin Nunez’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Uruguaylı yıldız, takımı Al-Hilal’in Karim Benzema’yı transfer etmesine rağmen kendisini isteyen kulüplere, "Suudi Arabistan’da kalacağım". diyerek olumsuz dönüş yapmıştı.

PİŞMAN OLDU

Ancak Nunez kısa süre sonra bu kararından pişman oldu. Çünkü Al-Hilal, yabancı kontenjanı nedeniyle 26 yaşındaki golcüyü lig kadrosundan çıkardı. Lacivert-Beyazlılar’ın önceki gün Asya Şampiyonlar Ligi’nden de elenmesiyle birlikte Nunez için sezon bir anlamda bitti. Yıldız futbolcunun Avrupa’ya dönme kararı aldığı öğrenildi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Uruguaylı forvetin, ara transfer döneminde kendisiyle ilgilenen, aralarında Fenerbahçe’nin de bulunduğu takımlara, "Beni hâlâ istiyor musunuz? Masaya oturmaya hazırım." mesajını gönderdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in sezon sonu için forvet listesi kalabalık. Robert Lewandowski, Serhou Guirassy, Romelu Lukaku gibi dünyaca ünlü golcülerle temaslarını sürdüren yönetimin Nunez’in çağrısına nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.