Fenerbahçe'ye Mason Greenwood müjdesi! İtalyan devinin teklifi reddedildi

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Fenerbahçe'de hafta sonunda yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurula artık saatler kala iki başkan adayı da transferde gaza bastı. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, aynı yıldızın peşinde: Mason Greenwood...

TEKLİFLER İLETİLDİ

İki başkan adayı da 26 yaşındaki golcünün temsilciliğini yapan babası Andrew Greenwood ile görüşme gerçekleştirip tekliflerini iletti.

İngiliz yıldızın kulübü Marsilya ile resmi görüşmeler ise başkanın belli olmasının ardından başlayacak.

ROMA'NIN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Mason Greenwood transferini bir an önce bitirmek isteyen kulüp ise Roma. İtalyan ekip, İngiliz forvetin yeşil ışık yakmasının ardından Marsilya’ya ilk teklifini 40 milyon Euro ve bonusları içeren bir paket olarak sundu ancak Mavi-Beyazlılar bunu geri çevirdi.

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Marsilya, satıştan elde edilecek bedelin yarısını, anlaşma gereği Greenwood’un bir önceki takımı Manchester United’a ödeyecek.

TEKLİFİ ARTIRACAKLAR

Fransız ekibinin bu nedenle bonservis beklentisinin 55 milyon euro olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma, teknik patron Gasperini’nin 1 numaralı hedefi olan Greenwood için yeni bir teklif yapacak.

TOTTENHAM'IN ÇEKİNCESİ VAR

26 yaşındaki golcü oyuncunun bir diğer talibi de Tottenham. Son hafta Premier Lig’de kalmayı başaran Lacivert-Beyazlılar, henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Tottenham’ın, Greenwood’un daha önce kız arkadaşına yönelik istismar suçlamasıyla tutuklanması nedeniyle bu konuda çekimser kaldığı kaydedildi.

Yıldız futbolcunun ise teklif gelmesi halinde önceliğinin ülkesine dönmek olduğu ve Tottenham’a ‘evet’ diyeceği öne sürüldü.

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PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Greenwood, 26 gol atıp 11 de asist üreterek toplamda 37 gole doğrudan katkı sağladı.