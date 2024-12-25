Fenerbahçe'ye Mario Hermoso uyarısı: Dünyanın en iyilerinden ama çok sık hata yapıyor! Mourinho ile...

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Fenerbahçe’de transfer çalışmaları son sürat ilerliyor. Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan ve taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Fenerbahçe’e yönetim, ligin ikinci yarısı için kadroyu güçlendirmek istiyor. Sarı- lacivertliler hücum bölgesinin yanı sıra savunma bölgesine de takviye yapmayı düşünüyor. Özellikle Becao’nun sezonu kapatması ve Samet’in formsuz görüntüsü Fenerbahçe’yi stoper transferine yönlendiriyor.

Son çıkan iddialara göre sezon başında Roma’ya transfer olan İspanyol stoper Mario Hermoso ile Fenerbahçe’nin de ilgilendiği iddia edildi. Son transfer döneminde Galatasaray ile çok fazla adı anılmış ve anlaşma noktasında iken son anda Roma’ya transfer olan Hermoso’nun Roma’dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Bu potansiyel transfer hakkında Mario Hermoso’yu takip eden İspanyol gazeteci Victor Dieguez Zurdo, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Tecrübeli gazetecinin değerlendirmeleri şu şekilde:

“DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN”

Mario Hermoso çok iyi bir stoper olduğu için bana Fenerbahçe için iyi ve mantıklı bir transfer olabilir gibi geldi. Belki biraz huysuz ve başarısızlığa eğilimli biri olabilir ama top ayağındayken son yıllarda ortaya çıkan en iyilerden biri. Topla beraber çok başarılı ve bu alanda dünyanın en iyilerinden.

“HERMOSO SIK HATA YAPIYOR, BAZEN TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKABİLİYOR”

Mourinho'ya geldiğimizde, onun savunmadan topun temiz bir şekilde çıkmasına öncelik vermesini istediğini biliyorum ve anlıyorum. Bu günümüz futbolunda olmazsa olmaz bir kıstas. Özellikle stoperlerinizin ayakları ve pas kabiliyeti iyi olmalı. Her şey Hermoso’nun genellikle yaptığı hataları yapıp yapamayacağına bağlı olacak çünkü çok fazla gereksiz faul yapıyor. Bu bazen takımı 10 kişi bırakmayla sonuçlanabiliyor.

“JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK MOTİVE EDİCİ”

Mourinho'nun defans hattında yapılan hatalar ve bunları cezalandırmakta hiçbir sorun yaşamadığını zaten biliyoruz. Mourinho ile çalışmak motive edici bir durum olduğunu düşünüyorum ve eğer Hermoso’da bu durumdan motive olursa hem Fenerbahçe için hem de Mario için başarılı bir transfer olacaktır.

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