Fenerbahçe'ye Luan Peres müjdesi! Altay Bayındır ve Nazım...

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Dünya Kupası öncesi çok sayıda sakat futbolcuyla maçlara çıkmak zorunda kalan Jorge Jesus’un eli, lige verilen arada oyuncuların bir bir takıma katılmasıyla rahatladı.

Özellikle Rennes maçının ciddi bir sakatlık yaşayan Peres’in bugün takımla birlikte antrenmanlara çıkıp oynayacak seviyeye hızla yaklaşması panik stoper transferinin de önüne geçmiş oldu.

Böylelikle Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara Fenerbahçe’ye ilaç gibi gelirlen sakatlıkları bulunan Emre Mor, Gustavo, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş’tan sonra sevindirici haber Luan Peres’ten geldi.

ALTAY YARIN DÖNÜYOR

Peres, uzun aradan sonra bugün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkacak. Öte yandan Altay Bayındır da tedavisini tamamlayıp Cumartesi günü yapılacak antrenda takıma katılacak. Geçen sezon sakatlanan ve ameliyat olan Nazım Sangare ve dünya kupasında dizine darbe alan Enner Valencia ve Çağtay Kurukalıp saha çalıçmalarına başlarken bu üç oyuncunun da Pazar veya Pazartesi günü yapılacak antrenmanda takıma katılacak.

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Tedavisi süren Alioski’nin 10 gün içinde takıma dönmesi beklenirken, tedavisi süren Arda Güler’in takıma ne zaman döneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak son kontrol sonrası açıklanacak.

Bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe kadrosunda, halen tek ciddi sakatlık problemi yaşayan futbolcu olarak Pedro gözüküyor.