Fenerbahçe'ye Lookman transferinde büyük şok! İşler çıkmaza girdi

Süleyman Arat
Nijeryalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi artık çok zor. Ademola Lookman’la yıllık 7 milyon Euro’ya anlaşan sarı lacivertliler, bonservis için de Atalanta ile 35 milyon Euro’ya el sıkıştı. Kulüpler ödeme takvimini görüşürken devreye giren Atletico Madrid, önce Atalanta sonra oyuncuyla anlaşma sağladı.

Sidiki Cherif’i dün gece İstanbul’a getiren Fenerbahçe’de, hedefteki bir diğer isim Ademola Lookman’ın transferi çıkmaza girdi. Sarı lacivertliler, uzun süredir görüştükleri oyuncunun kulübü Atalanta ile 35 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Lookman da yıllığı 7 milyon Euro’dan 4.5 yıllık sözleşme imzalamayı kabul etti. Kulüpler ödeme takvimi konusunda görüşmelerini sürdürürken, devreye Atletico Madrid’in girmesi her şeyi alt üst etti.

F.BAHÇE YENiDEN DEVREYE GiRER Mi?

İspanyol kulübü, 28 yaşındaki yıldızın bonservisi için Atalanta ile 35+5 milyon Euro’ya anlaşma sağladı. İtalyan kulübünün ardından Lookman’la masaya oturan İspanyollar önce yıllık 3.5 milyon Euro teklif etti. Lookman reddedince rakamı bonuslarla birlikte 5 milyon Euro seviyesine çeken Atletico, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

İtalyan basını, Ademola Lookman’ın Atletico Madrid’e artık sadece bir adım uzaklıkta olduğunu yazdı. Fenerbahçe bugün yeni bir girişimde bulunmadığı takdirde oyuncu Atletico Madrid’e transfer olacak.

