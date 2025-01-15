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Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber! 'Adalesinde yırtık ve kanama...'

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#Fenerbahçe#Livakovic#Sakatlık
Fenerbahçeye Livakovicten kötü haber Adalesinde yırtık ve kanama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:07

Fenerbahçe resmi sitesinden Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesindede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı. Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan kalecisi Dominik Livakovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekip Hırvat yıldızının sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu. Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının bekleniyor.

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Fenerbahçe'den Livakovic için yapılan açıklama şöyle;

'Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.'

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#Fenerbahçe#Livakovic#Sakatlık

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