Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber! 'Adalesinde yırtık ve kanama...'

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Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan kalecisi Dominik Livakovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekip Hırvat yıldızının sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu duyurdu. Livakovic'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasının bekleniyor.
Fenerbahçe'den Livakovic için yapılan açıklama şöyle;
'Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.'
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 15, 2025
Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede… pic.twitter.com/Si4FPPDCwW