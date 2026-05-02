Fenerbahçe'ye Livakovic piyangosu: Takımını şampiyon yaptı, şimdiden 2 teklif aldı!

Fenerbahçe 2023 yazında büyük umutlarla transfer ettiği Dominik Livakovic'i, Ederson transferinin ardından bu sezon başında Girona'ya kiralamıştı.

İspanya'da geçirdiği yarım sezonda hiç forma şansı bulamayan Hırvat file bekçisi ara transfer döneminde kiralık sözleşmesini feshederek eski takımı Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

Dinamo Zagreb'e transferinin ardından düzenli olarak ilk 11'de sahaya çıkan Livakovic, forma giydiği 11 maçın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Livakovic, bu performansıyla 2026 Dünya Kupası öncesinde Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini de sağlama almış oldu.

TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Hırvat gazetesi Večernji list'in haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye 5'er milyon euroluk teklifte bulundular.

İki kulübün ayrıca Hırvat file bekçisine de yıllık 2 milyon euro civarında net maaş önerdiği ve hem Fenerbahçe hem de oyuncu cephesinden gelecek cevabı beklemeye koyulduğu belirtildi.

DINAMO UMUDU KESTİ, ALTERNATIF ARAYIŞLARINA BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Dinamo Zagreb'in alternatif arayışlarına hız verdiği ve Lokomotiv Zagreb forması giyen Josip Posavec'in transferi için girişimlere başladığı ifade ediliyor.

DÜNYA KUPASINI BEKLİYOR

Dominik Livakovic'in transfer konularını şimdilik düşünmediği ve konsantrasyonu tamamen 2026 Dünya Kupası'na verdiği, geleceğini de bu turnuvada göstereceği performansla şekillendirmek istediği kaydedildi.

Hırvatistan, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere, Panama ve Gana ile birlikte L Grubu'nda mücadele edecek.

FENERBAHÇE İLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yazında 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ve 950 bin euro bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.

31 yaşındaki tecrübeli eldivenin sarı-lacivertli kulüple Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.