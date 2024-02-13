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Fenerbahçe'ye liderliği kaybettiren 5 büyük hata! Eleştiri oklarının hedefinde İsmail Kartal var

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçeye liderliği kaybettiren 5 büyük hata Eleştiri oklarının hedefinde İsmail Kartal var
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve liderliği Galatasaray'a kaptırdı. F.Bahçe’de Alanya beraberliği sonrası eleştiri oklarının hedefinde İsmail Kartal var.

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Kendi sahasında Alanyaspor’a 2 kritik puan kaybederek liderlik koltuğundan inen Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal oldu. Sarı lacivertliler bu sezon 25 lig maçında sadece 11 puan yitirirken bunların 9’u Kadıköy’de oynanan karşılaşmalarda geldi. Taraftarı önünde 1 kez kaybeden, 3. beraberliğini ise Alanya’dan alan Kanarya’da son karşılaşmada oynanan panik futbol, kadro seçimi ve oyuncu değişikliklerindeki tercihleri okların Kartal’a dönmesine neden oldu.

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DZEKO’NUN YERİNE RYAN KENT

Alanyaspor beraberliği ile zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de taraftar grupları, sosyal medyada ve yorumcular tarafından ağırlıklı olarak 5 madde üzerinde yoğunlaşan eleştiriler şöyle:

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1- Her görev verildiğinde kaleyi başarıyla koruyan, formda file bekçisi İrfan Can Eğtibayat’a forma adaletine göre eldivenleri teslim etmemesi.

2- Crespo, Lincoln, Emre Mor gibi isimleri gönderirken, kadroda düşünmediği ve son 12 maçta forma vermediği Ryan Kent’i bitime 12 dakika kala kurtarıcı diye Edin Dzeko’nun yerine oyuna alması.

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RAKİPLER HAMLELERİNİ BİLİYOR

3- İsmail Yüksek’i kenara alıp, ofansif oyunda eksik olduğu istatistiksel olarak görülen Krunic’i, en azından ikinci yarı kulübeye çekmek yerine oyunda tutması.

4- Takımın en golcü ismi Edin Dzeko’yu takım 10 kişiyle Alanyaspor kalesini abluka altına aldığı son 12 dakikada kenara alması.

5- Klasik haline gelen Cengiz-İrfan Can değişikliği, Batshuayi’yi oyuna sokup çift santrfora dönmek gibi hep aynı hamleleri tercih etmesi ve rakibi şaşırtacak farklı bir B planı eksikliği.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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