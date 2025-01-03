Fenerbahçe'ye Laporte transferinden haber var: Oyuncunun geleceğini duyurdular...

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Hem Avrupa'da hem de ligde Jose Mourinho önderliğinde başarı hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı.

Hücum hattına Anderson Talisca'yı transfer etmek isteyen sarı lacivertliler, savunma hattına da öncelik verecek.

Özellikle defansta yaşanılan sakatlıklar ve formsuzlukların göze battığı Mourinho'nun Fenerbahçe'si, ikinci devrede transferlerle şaha kalkmayı hedefliyor.

LAPORTE BOMBASI PATLAMIŞTI

Fenerbahçe özellikle stoper için Mourinho’nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor. Bu yönde gündeme gelen son ismin Aymeric Laporte olduğu aktarılmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco’nun girişimlere başladığının bilgisi verilmişti. Ortaya atılan yeni iddialarda ise Fenerbahçe'nin bu transfer için somut adımlar attığı ve Laporte için girişimlerini hızlandıracağı belirtilmişti.

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SUUDİLER SON GELİŞMEYİ DUYURDU

Suudi basınından Abdulaziz Al-Osaimi'nin haberine göre Al-Nassr Kulübü, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aymeric Laporte'nin Ocak ayındaki kış döneminde takımdan ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

Sarı lacivertilerin ilgisini doğrulayan haberde oyuncunun takımında kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.

LAPORTE’UN KUPA HİKAYESİ

Aymeric Laporte, kariyerinde birçok önemli kupa kazandı. Manchester City’de geçirdiği 5 yıl boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig ve 1 Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya milli takımının da kadrosunda yer almıştı.

ALTERNATİF İSİM HERMOSO

Sol ayaklı stoper arayışındaki Fenerbahçe’de adaylardan biri de Mario Hermoso. Fanatik'te yer alan habere göre Roma’nın gözden çıkardığı 29 yaşındaki savunmacı, Sarı lacivertliler’e önerilmişti. Yönetim, hem stoperde hem de sol bekte oynayabilen İspanyol yıldız için girişimlere başlamıştı. Sportif direktör Mario Branco’nun Laporte transferinden eli boş dönmesi durumunda Hermoso için girişimleri hızlandıracağı kaydedildi.