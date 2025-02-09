Fenerbahçe'ye kötü haberler üst üste! Szymanski, Çağlar, İsmail...

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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, ilk yarıda Szymanski ve Talisca'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

TALISCA'DAN İLK GOL

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Anderson Talisca, ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında atan Brezilyalı futbolcu, ligde de Alanyaspor'a karşı fileleri havalandırdı. Talisca, 42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Filip Kostic'in ortasına iyi yükselerek kafayla topu ağlara gönderdi. Başarılı hücum oyuncusu 19 Mayıs 2018'den sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

SZYMANSKI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, karşılaşmanın son anlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde Bodrum FK, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında sarı kart gören Szymanski, bugün de sarı kart görerek 4. sarı kartına ulaştı. Szymanski, gelecek hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor karşısında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.

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ÇAĞLAR VE İSMAİL DEVAM EDEMEDİ

Erzurumspor FK karşılaşmasında 3 stoper oyuncusu sakatlanan Fenerbahçe'de bugün de bir başka stoperi Çağlar Söyüncü sakatlık yaşadı. Mücadelenin 9. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Çağlar, maça devam edemedi. Çağlar, 12. dakikada yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı.

Öte yandan mücadeleye 70. dakikada Anderson Talisca'nın yerine dahil olan İsmail Yüksek'te sakatlanarak 90+2'de yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.