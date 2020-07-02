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Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye kötü haber! Sarunas Jasikevicius resmen Barcelona'da...

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Sarunas Jasikevicius resmen Barcelona'da...
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Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic yerine düşündüğü ilk isim olan Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile sözleşme imzaladı.

Zeljko Obradovic'in ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin düşündüğü ilk isim olan Sarunas Jasikevicius, Barcelona ile anlaştı.

Barcelona, Litvanyalı koç ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Jasikevicius ise Barcelona armasını öptüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

İspanyol ekibi, Sarunas Jasikevicius'un 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçeye kötü haber Sarunas Jasikevicius resmen Barcelonada...

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