Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi iki isimden şok haber!

Fenerbahçe'de Fas Milli Takımı'na çağrılan Youssef En-Nesyri ve Mali Milli Takımı'na davet edilen Dorgeles Nene, bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlarının kampına dahil olmak için İstanbul'dan ayrıldılar.

15 ARALIK'A KADAR KAMPA KATILMAK ZORUNDALAR

21 Aralık 2025'te başlayıp 18 Ocak 2026'da sona erecek olan Afrika Kupası için milli davet alan futbolcular 15 Aralık’a kadar kampa katılmak zorundalar.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu da Fenerbahçe'nin ligde Konyaspor ve Eyüpspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları 31 Aralık'ta sona erecek. Takımları son 16 turuna kalamayan oyuncular kulüplerine dönecek, diğer oyuncular ise milli takımlarında kalmaya devam edecek.

