×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Konyaspor maçı öncesi iki isimden şok haber!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Fenerbahce#Konyaspor
Fenerbahçeye Konyaspor maçı öncesi iki isimden şok haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 15:45

Konyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de iki oyuncudan gelen kötü haber moralleri bozdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de Fas Milli Takımı'na çağrılan Youssef En-Nesyri ve Mali Milli Takımı'na davet edilen Dorgeles Nene, bugün yapılan antrenmanın ardından Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlarının kampına dahil olmak için İstanbul'dan ayrıldılar.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ile anılıyordu: Alanyaspordan Maestro kararıFenerbahçe ile anılıyordu: Alanyaspor'dan Maestro kararı!Haberi görüntüle

15 ARALIK'A KADAR KAMPA KATILMAK ZORUNDALAR

21 Aralık 2025'te başlayıp 18 Ocak 2026'da sona erecek olan Afrika Kupası için milli davet alan futbolcular 15 Aralık’a kadar kampa katılmak zorundalar.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

Sarı-lacivertlilerin iki futbolcusu da Fenerbahçe'nin ligde Konyaspor ve Eyüpspor, kupada Beşiktaş ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları 31 Aralık'ta sona erecek. Takımları son 16 turuna kalamayan oyuncular kulüplerine dönecek, diğer oyuncular ise milli takımlarında kalmaya devam edecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Fenerbahce#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!