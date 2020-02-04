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GeriFutbol Fenerbahçe'ye Kırklareli'nde coşkulu karşılama
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 23:32,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'ye Kırklareli'nde coşkulu karşılama

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı.

Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı.

Taraftarlar arasında bulunan bebek Deniz Moran da dikkati çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı. 

 

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