Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae transferinde dişli rakip! Bayern Münih bonservis bedelini belirledi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2026 12:23

Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği ve bu doğrultuda menajerini İstanbul'a getirdiği Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae için Juventus da devreye girdi. Alman devi, 50 milyon euroya transfer ettiği ve kiralamayı düşünmediği tecrübeli savunmacının bonservis bedelini belirledi.

Yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde transfer çalışmalarına başlayan ve Skriniar'ın yanına tecrübeli bir stoper arayan Fenerbahçe, eski oyuncusu Kim Min-Jae'yi gündemine aldı.

Güney Koreli savunmacının menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getiren ve görüşmelerde bulunan sarı-lacivertlilere transferde dişli bir rakip çıktı.

ESKİ HOCASI İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin Napoli döneminden öğrencisi olan Kim Min-Jae'yi renklerine bağlamak istiyor.

2022/23 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra kazandığı ilk İtalya Serie A şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Min-Jae'yi Spalletti'nin bireysel olarak çok sevdiği ve oyuncu olarak çok beğendiği belirtilirken, Bayern Münih'in tutumu dolayısıyla bu transferin şimdilik kolay görünmediği ifade edildi.

BAYERN AYRILIĞA SICAK AMA...

Bayern Münih'in forma yarışında Tah ve Upamecano'nun ardında kalan Güney Koreli savunmacıyı bırakmaya hazır olduğu ancak üç yıl önce 50 milyon euro bonservis bedeli ödediği için kiralama seçeneğine kapıları kapattığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO, MAAŞI NET 8 MİLYON EURO

Alman devinin kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro istediği kaydedildi.

Juventus'un Almanya'da brüt 16 milyon euro (net 8 milyon euro civarında) yıllık maaşı olan Min-Jae ile maaş ve Bayern Münih ile bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ve maliyeti düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

