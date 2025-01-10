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Fenerbahçe'ye Kevin Danso'dan kötü haber!

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#Transfer#Fenerbahçe#Danso
Fenerbahçeye Kevin Dansodan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 18:26

Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği Kevin Danso için Lens'e yaptığı teklife olumsuz yanıt aldı.

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Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de savunma bölgesine öncelik verilirken hedefteki isimden kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin, Lens'te forma giyen Kevin Danso için Ligue 1 ekibinin kapısını resmen çaldığı belirtildi.

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16 MİLYON EUROLUK TEKLİFE RET

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Lens, Fenerbahçe'nin Kevin Danso için yaptığı 16 milyon euroluk teklifi reddetti.

Bu gelişmenin üzerine Fenerbahçe ile Fransız ekibinin görüşmelerinin askıya alındığı kaydedildi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devre arası transferi için “2 stoper ve 1 sol olmazsa olmazımız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size” demişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Danso

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