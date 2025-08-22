Fenerbahçe’ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber! Benfica’dan sürpriz hamle

Haberin Devamı

Fenerbahçe, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu transferi için yoğun mesai harcıyor. Sarı lacivertliler, 18 milyon Euro’ya indirdiği bonservis teklifini 25 milyon Euro’ya kadar çıkardı.

Kanarya, Kerem’in bonservisini almak için tüm birimlerini seferber ederken, milli yıldızın kulübü Benfica, konuya ilişkin yeni bir karar aldı.

KEREM TAKIMDA TUTULACAK

Portekiz gazetesi Record ve O Jogo’da yer alan habere göre Benfica yönetimi, Kerem’e takımda tutmak için yeni bir sözleşme teklif etmeyi düşünüyor.

Benfica yönetimi, Kerem’in maaşında zam yaparak oyuncuyu ikna edecek.

SÜRPRİZ OLMAZSA BENFICA‘DA KALACAK

Öte yandan haberde, bir sürpriz olmaması halinde Kerem’in sezonu Benfica’da geçireceğini ifade etti.