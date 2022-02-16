Fenerbahçe'ye 'kaya' gibi rakip! Kritik maç öncesi Slavia Prag'ın bilinmeyenleri...

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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın evinde ağırlaya cağı Slavia Prag, başarılı tarihi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor... Kulübün 21 lig, 10 kupa şampiyonluğu bulunuyor. 1892’de kurulan Slavia Prag, iç saha maçlarında kuruluş rengi olan kırmızı beyaz formayla oynarken deplasmanda siyah formayı tercih ediyor. Halen 51 puanla liginde lider olan kırmızı beyazlıları, aynı puan ve averajla Viktoria Plzen takip ediyor.

EN AZ GOL YİYEN EKİP

Son 10 yıldır Çinli milyarderlerin kurduğu CEFC adlı yatırım şirketinin sahibi olduğu Slavia’yı, şirketin başındaki Ye Jianming yönetirken, 16 oyuncusu Çekya Mili Takımı’nda oynayan kadronun toplam değeri yaklaşık 73 milyon Euro (F.Bahçe 135 milyon). Maçlarını kulübün kendi malı olan Sinoba Stadı’da oynayan Slavia Prag, ligde Viktoria Plzen’le birlikte en az gol yiyen takım.

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ORTA SAHAYA PRES ŞART

Slavia’nın genel hücum taktiği; orta sahadan atılan uzun toplarla, savunmanın arkasına hızla sarkan sprinter forvetleri kalecilerle karşı karşıya bırakmak. Bu nedenle geriden oyun kuran Tomas Holes ve İbrahima Traore üzerine mutlak suretle pres uygulanması gerekiyor.

GOL SİLAHI SCHARANZ

Ondrej Lingr geriden bindirmeleriyle goller bulurken, bu sezon takıma katılan İvan Scharanz tipik santrfor özellikleriyle Slavia’nın en büyük gol silahı. Kaleci Ales Mandous Çekya Ligi’nin en iyi kalecisi olarak kabul edilse de uzaktan çekilen şutlarda zayıf.

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky’nin kolektif bir fut bol oynattığı, savunmayı sağlam tutup hızlı hücumlarla gol arattığı Slavia’nın kanatları Nijeryalılara emanet... Sol kanatta Peter Olayinka sağ kanatta ise Yira Sor çok hızlı ve etkili oyuncular olarak öne çıkıyor.

EFSANE POBORSKY'Yİ YETİŞTİRDİ

Kulübün en büyük özelliklerinden biri futbolcu yetiştirip yurt dışına satması. Vladimir Smicer, Karel Poborsky, Patrik Berger gibi efsane futbolcular, Slavia Prag’dan yetişti.